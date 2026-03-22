Diyarbakır'da Su Tahliyesine Dikkat!

Diyarbakır'da, Devegeçidi Baraj Gölü'nden başlatılan kontrollü su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, baraj havzalarına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara ulaşan su miktarında artış yaşanabildiği ve bu nedenle zaruri hallerde kontrollü tahliye işlemlerinin yapılabildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi başlatılmıştır. Diğer barajlarımızda da su seviyelerinin durumuna göre gerekli görülmesi halinde kontrollü tahliye işlemleri yapılabilecektir."

Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazisi, bağ, bahçe ve geçici barınak gibi alanlarda gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."