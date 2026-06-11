Diyarbakır\'da Taksinin Kazası: 20 Bin TL Ceza

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde ters yönden gelen belediye otobüsüne çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı taksi, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç kamerasına yansıyan kazada taksi şoförü yaralanırken, otobüs şoförüne 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen taksinin şoförü, ters yönde ilerleyen belediye otobüsünü fark edince kazayı önlemek için manevra yaptı. Kontrolden çıkan taksi, refüje çarparak karşı şeride geçti ardından kaldırıma çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan taksi şoförüne sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Şoför daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı taksinin araç kamerasına yansırken, yapılan incelemede ters yönde ilerleyen halk otobüsünün şoförüne 20 bin TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.