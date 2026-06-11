Diyarbakır'da Taksinin Kazası: 20 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Diyarbakır'da Taksinin Kazası: 20 Bin TL Ceza

Diyarbakır\'da Taksinin Kazası: 20 Bin TL Ceza
11.06.2026 16:30
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Diyarbakır'da ters yönden gelen otobüse çarpmamak için manevra yapan taksi refüje çarptı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde ters yönden gelen belediye otobüsüne çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı taksi, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç kamerasına yansıyan kazada taksi şoförü yaralanırken, otobüs şoförüne 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen taksinin şoförü, ters yönde ilerleyen belediye otobüsünü fark edince kazayı önlemek için manevra yaptı. Kontrolden çıkan taksi, refüje çarparak karşı şeride geçti ardından kaldırıma çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan taksi şoförüne sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Şoför daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı taksinin araç kamerasına yansırken, yapılan incelemede ters yönde ilerleyen halk otobüsünün şoförüne 20 bin TL idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Taksinin Kazası: 20 Bin TL Ceza - Son Dakika

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