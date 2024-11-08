Diyarbakır'da Tarihi Surdan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi surlardan düşen 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Sivas'tan kente turist kafilesiyle geldiği öğrenilen 54 yaşındaki Kadriye Yıldız, Mardinkapı mevkisinde tarihi surlardan dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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