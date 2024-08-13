Diyarbakır'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
H.E'nin kullandığı 21 FE 354 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilmeyen 72 ABT 30 plakalı kamyonet ve 02 ADF 354 plakalı otomobil, 4. Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücü H.E. ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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