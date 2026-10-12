Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 57 bin 702 kök kenevir/skunk, 2 bin 269 kilogram esrar, 42 uyuşturucu hap, 14 gram metamfetamin esrar ele geçirildi, 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.