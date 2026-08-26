Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini parkta vurdu - Son Dakika
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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini parkta vurdu

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Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir, çocuğunu görme bahanesiyle buluştuğu E.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan çocuğu da alarak kaçtı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i (32), çocuğunu görme bahanesiyle parka çağıran E.A., tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.A., çocuğunu da alarak kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.'nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti. E.A., Sultan Akdemir'den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir'e art arda ateş etti.

ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI

Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.'nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir'in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı. Polis ekipleri kaçan E.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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