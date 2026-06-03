Diyarbakır'da Yangın: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.