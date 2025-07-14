Diyarbakır\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da odunlukta çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2'si itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134'üncü sokakta bir eve ait odunlukta yangın çıktı. Büyüyen alevler, odunluğun yanında park halindeki plakası öğrenilmeyen otomobile sıçradı.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si itfaiye personeli 1'i gebe kadın 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.