Diyarbakır'da Yangın: Anne ve 3 Çocuğun Kimlikleri Belirlendi

ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (4) oldukları belirlendi. Anne ve 3 çocuğunun Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor. Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.