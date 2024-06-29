Diyarbakır'da Yangında 100 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangında 100 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

Diyarbakır\'da Yangında 100 Dönüm Tarım Alanı Zarar Gördü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 9 TOMA da destek verdi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

29.06.2024 12:52
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DİYARBAKIR'da anızlı ve buğday ekili alanda çıkan yangında 100 dönüm tarım arazisi gördü. Yangın söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 9 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

Bağlar ilçesi Siverek Caddesi'ndeki alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Anızlı ve buğday ekili alanda dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Bölgeye takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 9 TOMA ve su tankeri gönderildi. Ekiplerle koordine olan TOMA'lar, belirlenen alanlara yerleşip, müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yaklaşık 100 dönümlük tarım alanında zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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