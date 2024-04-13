Diyarbakır\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçenin Mezarlık Caddesi'nde dün, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Ü'ye çarptı.
Kazada, Remzi Ü. ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Remzi Ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen Remzi Ü'ye otomobilin çarptığı, kazayı gören esnaf ve vatandaşların o bölgeye doğru koştuğu görülüyor.
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