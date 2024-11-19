Diyarbakır'da Zemin Katındaki Odunlukta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zemin Katındaki Odunlukta Yangın Çıktı

Diyarbakır\'da Zemin Katındaki Odunlukta Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 5 katlı bir binanın zemin katındaki odunlukta çıkan yangına polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni araştırılıyor.

19.11.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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DİYARBAKIR'da 5 katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıkan yangına ilk müdahaleyi, komşuların uzattığı hortum ile polis yaptı, ardından itfaiye ekiplerin alevleri tamamen söndürdü.

Yangın, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki odunlukta çıktı. İhbarla adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, karşı evden uzatılan hortumla yangına müdahale etti. Polislerin ilk müdahalede bulunduğu yangın, gelen itfaiye ekiplerinin çabası ile tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber - Kamera: Gıyasettin TETİK, Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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