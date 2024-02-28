Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Diyarbakır\'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Dicle Üniversitesi girişinde meydana gelen kazada, bir minibüs kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Otomobil ise diğer araçlara çarparak zincirleme kaza meydana getirdi. Kazaya karışan bir başka minibüs ise yan taraftan çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

28.02.2024 18:15  Güncelleme: 18:38
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Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Dicle Üniversitesi girişinde M.S. yönetimindeki 21 M 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen S.G'nin kullandığı 07 BKF 423 plakalı otomobile arkadan, otomobil de 21 ABG 132, 06 DRJ 842 ve 21 DR 261 plakalı diğer araçlara çarptı.

Daha sonra kazaya karışan yolcu minibüsüne de 21 HO 1097 plakalı yolcu minibüsü yandan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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