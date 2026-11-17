Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani-Diyarbakır karayolunun kırsal Kömürtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 57 AAJ 093 plakalı otomobil, 27 BCT 890 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Azize Keklik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Keklik'in cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.