Diyarbakır Ergani\'de sağanak cadde ve sokakları suya teslim etti, sürücüler zorlandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ergani ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yayalar ise yağıştan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Sağanağın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.