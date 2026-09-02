Diyarbakır Ergani'de Trabzonspor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Ergani'de Trabzonspor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 gözaltı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı düzenlenmesi ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada??????? 7 kişi gözaltına alındı.

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ. (15) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Diyarbakır, Güvenlik, Ergani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Ergani'de Trabzonspor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:25:40. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Ergani'de Trabzonspor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement