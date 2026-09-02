Diyarbakır Ergani'de Trabzonspor taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada??????? 7 kişi gözaltına alındı.

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için 31 Ağustos'ta kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırıya uğraması ve ardından çıkan arbedede 2 kişinin yaralanmasına ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında D.K. (54), İ.K. (54), H.K. (21), E.Y. (23), M.M.Ü. (23), R.G. (18) ile H.İ. (15) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.