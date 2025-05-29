Diyarbakır Havalimanı\'nda Pist Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildi.

UÇAKLAR ÇEVRE İLLERE YÖNLENDİRİLDİ

Havalimanı çatlak nedeniyle akşam saatlerinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatılırken havalimanına inmesi beklenen uçaklar, komşu illerin havalimanlarına yönlendirildi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs'ta saat 00.01'de tamamlanması öngörülmekte. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecek."