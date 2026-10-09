Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilde 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilde 2'si çocuk 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Ovabağ mevkiinde öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı; kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 38 LP 851 ve 61 AIU 664 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlardaki 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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