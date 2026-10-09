Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilde 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 38 LP 851 ve 61 AIU 664 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, araçlardaki 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.