Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın cesedi gölette bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ın (20) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince köy yakınlarındaki gölette çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, çobanın cansız bedeni gölette bulundu.

Göletten çıkarılan Arslan'ın cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ı, 22 Nisan'da sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başlamış, aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirmişti, gencin bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı, d???????ron ve iz takip köpeği desteğiyle ekipler, köy içerisinde, kırsalında ve köyün yakınlarındaki gölette çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.