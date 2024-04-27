Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Şeyhmus Arslan'ın (20) kaybolması üzerine yapılan arama çalışmalarında, çobanın cesedi gölette bulundu. Ceset, otopsi için Çermik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

27.04.2024 11:57
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan'ın cesedi gölette bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan'ın (20) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) jandarma ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince köy yakınlarındaki gölette çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, çobanın cansız bedeni gölette bulundu.

Göletten çıkarılan Arslan'ın cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ı, 22 Nisan'da sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başlamış, aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirmişti, gencin bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı, d???????ron ve iz takip köpeği desteğiyle ekipler, köy içerisinde, kırsalında ve köyün yakınlarındaki gölette çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Çermik, Olay, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kaybolan çobanın cesedi gölette bulundu - Son Dakika

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