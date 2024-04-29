Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırımları devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırımları devam ediyor

Diyarbakır\'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırımları devam ediyor

Hani ve Dicle ilçelerine kazandırılacak toplamda 95 yataklı devlet hastanelerinin yeni hizmet binaları için çalışmalar sürüyor. Hani'de 35 yataklı devlet hastanesi inşası devam ederken, Dicle'de ise 60 yataklı yeni devlet hastanesi yapımına başlandı. İlçeler, tamamlanacak hastanelerle modern sağlık kurumlarına kavuşacak.

29.04.2024 13:17
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Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırmalarına ilişkin inşa çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ve Dicle ilçelerine kazandırılacak toplamda 95 yataklı devlet hastanelerinin yeni hizmet binaları için çalışmalar sürüyor.

Hani'de hizmet verecek 35 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının inşası devam ediyor. Dicle'de ise 60 yataklı yeni devlet hastanesi binasının yapımına başlandı.

İlçeler bu yatırımla modern sağlık kurumlarına kavuşacak.

İnşası tamamlanarak hizmete açılacak hastanelerde nitelikli hasta odaları, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırımları devam ediyor - Son Dakika

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