Diyarbakır Kayapınar'da otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Talaytepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil alev aldı ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HJ 6439 plakalı otomobil seyir halinde yanmaya başladı.
Yangında, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?