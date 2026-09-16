Diyarbakır Kayapınar'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde hafif ticari araç, otomobille çarpışarak devrildi ve sürücü yaralandı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'da, otomobille çarpışarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdülkadir Aksu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GM 971 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken bir otomobille çarpışarak devrildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı araçtan çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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