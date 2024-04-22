Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü\'nde Her Yıl 50 Türde 3 Milyon Fidan Yetiştiriliyor

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Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli orman mühendisleri ve 120 kişilik çalışma ekibince her yıl 50 türde 3 milyon fidan yetiştiriliyor.

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü, 600 dönümlük alanda bölgeye uyumlu, meşe, badem, zeytin, menengiç, fıstık, iğde, dişbudak, akçaağaç gibi çok sayıda türde fidan ve bitki yetiştiriyor.

Müdürlüğün AR-GE laboratuvarlarında ve seralarında tür koruma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

AR-GE biriminde görevli orman mühendisleri ve 120 kişilik çalışma ekibi, "Yeşil Vatan" sloganıyla milyonlarca fidanın yetişmesi ve toprakla buluşması için 7/24 mesai yapıyor.

Dünya genelinde uygulanan bilimsel denemeleri de yakından takip eden orman mühendisleri, yüksek eğim, rüzgar, aşırı kavurucu sıcaklar ve buharlaşma gibi birçok olumsuz etkene karşı türlerin korumasını ve gelişimini takip ediyor.

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü personelinin yoğun ve titiz çalışmaları sonucu her yıl çok sayıda fidan ve bitki çeliği (kök salması için dikilen dal) toprakla buluşturuluyor.

" Azerbaycan'a fidan gönderiyoruz"

Fidanlık Müdür Yardımcısı Arzu Bilici, AA muhabirine, yetiştirdikleri fidanlarda erozyonu önleme amaçlı kök yapılarının güçlü ve kuraklığa dayanıklı türler olmasına önem verdiklerini söyledi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 işletme müdürlüğünün fidan ihtiyacının yanı sıra bölge halkına gelir getirici türlerin de yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Bilici, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Musul ve Erbil Üniversitesine fidan gönderdik. Bu sene de Azerbaycan'a fidan gönderiyoruz. Biz 7 gün 24 saat nöbet esasına göre fidanların kurumaması ve toprakla buluşuncaya kadar sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Diyarbakır Fidanlık Müdürlüğü olarak her yıl 50 türde 3 milyon fidan yetiştiriyoruz."

"Bölgede 7 il için fidan üretimi yapıyoruz"

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü Fidanlık Üretim Şefi orman mühendisi Mehmet Akış da yaptıkları çalışmanın bir ekip işi olduğunu ve tohumdan fidana bir serüvene şahitlik ettiklerini kaydetti.

Akış, "Ekip arkadaşlarımızla ilkbahardan sonbahara kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Geçen yıl çok yüksek sıcakları gördük ve tedbirlerimizi aldık. Her bir fidanın bizim için ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Sulaması, bakımı ve fidanın sahaya gidişine kadar canla başla çalıyoruz. Daha güzel ve yeşil bir vatan oluşturmak amacıyla her bir zerre toprağımızın erozyonla, yağışla, rüzgarla kaybını önlemek, bu fidanları toprakla buluşturmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman mühendisi Mehmet Emin Tekin ise müdürlük bünyesindeki seralarda yöreye uygun bitki türlerini çoğaltmaya yönelik AR-GE çalışması yürüttüklerini dile getirdi. Tekin, şunları kaydetti:

"Erozyon toprağın kanseridir. Toprak en kutsal varlığımızdır. Fidanlığımızda AR-GE seralarımızda erozyonu engelleyen hangi türleri üretebiliriz diye çalışıyoruz. Bölgede 7 il için fidan üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz fidanlar özelliği olan fidanlar. Bölgenin ekolojik isteklerine uyum sağlamış ve doğal yetişebilen türleri biz burada yetiştiriyoruz. Amaç toprağı muhafaza etmek. Bitkilerin gelişim sürecini günlük takip ediyoruz, kayıtlarımızı alıyoruz. Her türün kaç günde köklendiğini sürecini izliyoruz."