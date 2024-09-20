Diyarbakır OSB'de Fabrika Sayısı 448'e Yükselecek - Son Dakika
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Diyarbakır OSB'de Fabrika Sayısı 448'e Yükselecek

Diyarbakır OSB\'de Fabrika Sayısı 448\'e Yükselecek

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2025'te fabrika sayısının 448, istihdamın ise 32 bin olması hedefleniyor.

20.09.2024 11:50
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden yatırımlarla 2025 yılı sonunda fabrika sayısının 448'e, istihdamın ise 32 bine ulaşması hedefleniyor.

Kurulduğu ilk günden bugüne istihdama ve ekonomiye büyük katkı sunan Diyarbakır OSB'de 4 etaptan oluşan 915 hektar alanda 350 fabrika faaliyet yürütüyor.

Yaklaşık 22 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de yeni fabrikaların faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, AA muhabirine, OSB'nin inşa edilen yeni fabrikalarla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Yeni fabrikalar yükseliyor

Bölgede tesis edilen huzur ortamı ile Diyarbakır OSB'nin son 8 yılda yatırımda adeta atağa geçtiğini ifade eden Fidan, şöyle dedi:

"Bu sürede fabrika sayısı arttı, yatırımlar arttı, yeni etaplar açıldı. Açılan etaplara her geçen gün talep daha da çok artmaya başladı. Şu an OSB'de 350 fabrikamız var, çalışan sayımız 22 bin civarında. Bu yılın sonunda 20 fabrikanın daha tamamlanmasını hedefliyoruz. Buralarda da yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. İnşaat ve proje aşamasında olan 78 fabrikamızın da gelecek yılın sonuna kadar bitirilmesini hedefliyoruz. Bununla birlikte çalışan sayısına 8 bin kişi daha ekleme olacak. Böylelikle OSB'de yaklaşık 32 bin kişiyi istihdam etmiş olacağız."

OSB'de 5. etap için çalışmalarda sona yaklaşıldı

OSB'nin 5. etabı için de çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Fidan, yakın zamanda yer tahsisine başlamayı planladıklarını belirtti.

Fidan, şunları söyledi:

"2027'nin sonunda 5. etaptaki tahsisleri ve inşaatları da bitirip orada istihdam edileceklerle birlikte OSB'de çalışan sayımızı 40-45 bin olarak hedefliyoruz. Bunun da istihdam ve ihracat anlamında Diyarbakır ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yatırımcı için huzur ve güven ortamının önemine işaret eden Fidan, huzur ve güvenin olduğu yerde yatırımın da önünün açıldığını belirtti.

Fidan, "Diyarbakır, huzurun ve güvenin başkenti, huzur ve güven ile beraber sanayinin başkenti ve markalaşan bir şehir olma yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır OSB'de Fabrika Sayısı 448'e Yükselecek - Son Dakika

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