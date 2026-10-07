Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin 9 günlük eylemine polis müdahale etti - Son Dakika
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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin 9 günlük eylemine polis müdahale etti

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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin 9 günlük eylemine polis müdahale etti
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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük hakları için başlattığı eylem 9 gündür sürüyor. Firma yetkilileriyle görüşmek isteyen işçilere polis müdahale etti; görüşmede taleplerin yarın karşılanacağı öğrenildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük hakları için başlattıkları eylem 9 gündür  sürüyor. Bugün firma yetkilileriyle görüşmek isteyen işçilere polis müdahale etti.

Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası'na (Yapı Yol-Sen) üye 75 işçinin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları eylem 9 gündür sürüyor.

Taleplerini iletmek için firma yetkilisiyle görüşmek isteyen işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında polisin işçilere yönelik sert tutumu çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Müdahale sonrası, eylemdeki işçiler adına bir grup firma yetkilisiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, firma yetkilisinin işçilerin taleplerinin yarın karşılanacağını belirtiği öğrenildi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını söyleyen işçiler, taleplerinin karşılanana dek eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçinin 9 günlük eylemine polis müdahale etti - Son Dakika
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