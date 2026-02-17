Diyarbakır-Silvan Yolunda Çökme

DİYARBAKIR- Silvan kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu, trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır–Silvan kara yolu, 450 evler kavşağında meydana geldi. Yolun bir bölümünde yaşanan çökme sonucu yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekipler tarafından yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.