Diyarbakır ve Mardin'de Sünnet Etkinlikleri - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de Sünnet Etkinlikleri

27.06.2025 11:16
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Diyarbakır ve Mardin'de toplam 67 çocuğa sünnet etkinliği düzenlendi, eğlenceli aktiviteler yapıldı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır ve Mardin'de toplam 67 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'daki sünnet şöleninde kortej eşliğinde yapılan şehir turu ve Selahaddin Eyyubi Camisi'nde okunan duanın ardından bir alışveriş merkezine götürülen 41 çocuk oyun parkında eğlendi.

Süslenmiş araçlarla gezen çocuklar, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de halay çekti, balonlar uçurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte de folklor, bando, palyaço, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenen çocuklara, altın takıldı, bisiklet ve oyuncak hediye edildi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, etkinlik için Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Ayaz, sünnet olan çocukları da tebrik etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir ve aileler katıldı.

Mardin

Mardin'de de merkez Artuklu ilçesinde sünnet kıyafeti giydirilen 26 çocuk, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarıldı.

Daha sonra bir alışveriş merkezine götürülen çocuklar, buradaki oyun parkında keyifli vakit geçirdi.

Tarihi Kasımiye Medresesi'ni ziyaret etme imkanı bulan çocuklar, burada güvercin ve balon uçurdu.

Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geçerek burada dua eden çocuklar, daha sonra etkinliğin yapılacağı kentteki bir otelin kır bahçesine geçti.

Programda, çocuklara ve ailelere patlamış mısır ve limonata ikram edildi, sünnet olan çocuklara, bisiklet, oyuncak araba ve altın hediye edildi.

Programda illüzyon, palyaço ve dans gösterileri sergilendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sevk ve idare ettikleri Sultan II. Bayezid Vakfının hayır şartını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukları gelenek ve göreneklere uygun örf ve adetlere göre geleceğe hazırladıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Umuyoruz ki gençlerimiz onlarla gurur duyacağımız, vatanına milletine yararlı başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar. Kurum olarak elimizden geldiğince onlara kol kanat germeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yıllar önce kurulmuş bir vakfın hayır şartı tam 529 yıl sonra bizleri burada bir araya getiriyor ve aynı sofrada buluşturuyor. Böyle bir geleneğin temsilcisi olmaya ve bize emanet edilen vakıfları yaşatmaya devam ediyoruz."

Torununu sünnet ettiren Sultan Akayil da Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'de Sünnet Etkinlikleri - Son Dakika

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