Diyarbakırlı Kadınlardan Organik Sabun Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakırlı Kadınlardan Organik Sabun Projesi

Diyarbakırlı Kadınlardan Organik Sabun Projesi
13.06.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakırlı kadınlar, organik sabunlarını kendi hikayeleriyle dünyaya pazarlamaya başlıyor.

Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimin ardından üretimine başladıkları organik sabunları kendi hikayelerini anlatan notlarla dünyaya pazarlayacak.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (UTAEM) bitki türlerinin korunması, yaygınlaştırılması ve ticari olarak katma değerinin arttırılması amacıyla kendi bünyesindeki seralarda birçok çalışma yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen, GAP UTAEM tarafından yürütülen "Kırsalda Kadınlar Sabundan Kaleler Yapıyor Projesi" kapsamında da 20 kadın, seralarda organik olarak yetiştirilen rengarenk güller ile nane, defne ve birçok bitkiden doğal sabun ve güzellik kremi üretimi için eğitim alıyor.

Aynı zamanda "dijital okuryazarlık", "marka yaratma" ve "çevrim içi satış becerileri" eğitimi de verilen kadınlar, patentini aldıkları "Marleen" ismiyle üretime başladı.

İnternetten dünyaya satılacak ürünlerin paketinin bir yüzünde üretici kadının hikayesini anlatan not da yer alacak.

"Dijital pazarlama ağını kurduk"

GAP UTAEM'de görevli veteriner hekim ve proje koordinatörü Yezdan Uzunoğlu, AA muhabirine, kadınların kırsalda tarım dışı istihdamını artırmak amacıyla "Kırsalda Kadınlar Sabundan Kaleler Yapıyor Projesi"ni 3 Mart'ta hayata geçirdiklerini söyledi.

Merkezdeki tıbbi aromatik bitki laboratuvarında iki büyük sera bulunduğunu anlatan Uzunoğlu, buralarda yetişen melisa, kekik, nane ve gül gibi bitkilerden elde edilen ekstraksiyonlarla (özütleme) yüzde 100 doğal, kimyasal madde kullanılmadan el yapımı sabun üreteceklerini belirtti.

Proje kapsamında 12 çeşit sabun ve güzellik kremi üreteceklerini ifade eden Uzunoğlu, "İnternet satış portalı açtık. Sosyal medya hesaplarımızı kurduk, siparişlerimizi almaya başladık. Dijital medya okur-yazarlık kurslarına kursiyerlerimizin kaydını yaptık. Dijital pazarlama ağını da kurduk. Ürettiğimiz sabunları ilk etapta Türkiye, sonrasında da uluslararası pazarlara sunma imkanımız olacak." dedi.

"Marleen" isminin güçlü, savaşçı kadın anlamına geldiğini dile getiren Uzunoğlu, "Markayla her kadın aslında yaptığı sabunla kendi hikayesini yazacak. Zeytin yağlı, lavantalı, kekikli, naneli, alın teriyle yaptığı her sabunla yaşattığı, yarattığı hikayeyi yazmış olacak. Böylece onları tarım dışı istihdam ederek onlara projeyle yan gelir de sağlamış olacağız." diye konuştu.

"Her sabunun arkasında bir hikaye okuyacaklar"

Projede yer alan kadınlardan Yasemin Kaplan Bilmez de üretim yapmanın yanı sıra dijitalde var olmanın da önemli olduğuna işaret ederek, hazırladıkları dijital projeyle katıldıkları uluslararası bir yarışmada da üçüncülük kazandıklarını söyledi.

Dijital pazarlamanın önemine değinen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah dünyada tanınan bir marka haline geleceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Kadınlar bizim ürünlerimizi doğal olduğu için tercih edecek. Her sabunun arkasında bir kadın hikayesi var. Sipariş veren alıcılarımız her sabunun arkasında bir hikaye okuyacak. O sabunu üreten kadınla ilgili küçük bilgilendirme hikayeleri olacak."

Şimel Beyk ise bazı kişilerin kimyasal madde alerjisi bulunduğunu dile getirerek, "Şampuan, sabun ve kremlerde kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Biz organik bitkilerle kimyasal kullanmadan ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mine Kalkan da bedensel engelli olduğunu belirterek, bunun kendisi için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Sabun üretimini evde sürdürdüğünü anlatan Kalkan, yakın zamanda satışa da başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı Kadınlardan Organik Sabun Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:03
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Daha acımasız saldırılar geliyor
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:49:31. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakırlı Kadınlardan Organik Sabun Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.