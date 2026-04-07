Üniversite Öğrencisi Yapay Zeka ile Dolandırıcılık Davasını Kazandı

07.04.2026 11:49
Dicle Üniversitesi öğrencisi Lütfiye Çamaklı, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından dolandırıldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle avukat tutamayan Çamaklı, yapay zeka destekli programlar kullanarak hukuk mücadelesini kazandı ve dolandırılan parası iade edildi.

Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayın Bölümü 2. sınıf öğrencisi Lütfiye Çamaklı, 12 Nisan 2022'de sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından 52 bin 500 TL dolandırıldı. Olayın ertesi günü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak suç duyurusunda bulunan Çamaklı, yaklaşık 4 yıl süren bir hukuk mücadelesi başlattı.

Diyarbakır'da eğitimine devam eden Çamaklı, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya SEGBİS sistemi aracılığıyla aktif katılım sağladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle profesyonel avukat tutamayan öğrenci, savunmasını hazırlamak için yapay zeka destekli programlardan yararlandı. Mahkeme, sanık V. T. hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmederek dolandırılan tutarın iadesine karar verdi ve 1 Nisan 2026'da 52 bin 500 TL Çamaklı'nın hesabına iade edildi.

Çamaklı, yapay zeka sayesinde hukuki terimleri öğrenip kendi stratejisini geliştirdiğini, UYAP üzerinden dosyasını takip ederek dilekçelerini kendisinin hazırladığını belirtti. Avukat masraflarından çekinen diğer mağdurlara ilham vermeyi umduğunu ifade eden öğrenci, yapay zekanın doğru kullanıldığında güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dicle Üniversitesi, Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
