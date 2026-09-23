DKMP denetimlerinde 4915 sayılı Kanun kapsamında yasak ses cihazlarına el konuluyor - Son Dakika
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DKMP denetimlerinde 4915 sayılı Kanun kapsamında yasak ses cihazlarına el konuluyor

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DKMP denetimlerinde 4915 sayılı Kanun kapsamında yasak ses cihazlarına el konuluyor
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DKMP ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yasak olan ses cihazları tespit edilerek el konuluyor; yaban hayatının korunması için çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında kullanımı yasak ses cihazlarının tespiti ve toplatılması çalışmalarını yürütüyor.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında koruma ve kontrol faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kullanılması yasak olan ses cihazları tespit edilerek el konuluyor. Yaban hayatının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DKMP denetimlerinde 4915 sayılı Kanun kapsamında yasak ses cihazlarına el konuluyor - Son Dakika
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