DMM'den 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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DMM'den 15 Temmuz Mesajı

DMM\'den 15 Temmuz Mesajı
15.07.2026 12:07
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, darbe girişiminin 10. yılına ilişkin video paylaştı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılına ilişkin video mesaj paylaştı.

DMM'nin sanal medya hesabında paylaşılan video mesajda darbe girişimine ilişkin görüntülere yer verildi. Mesajda, "Bir darbe, tanklar sokağa çıkmadan önce zihinlerde hazırlanmaya çalışılır. FETÖ, yıllar boyunca tam da bunu yaptı. Dezenformasyonla, manipülasyonla, provokasyonla, önce güveni hedef aldı, lideri hedef aldı, kurumları hedef aldı. Yalanı büyüttü, algıyı yönetti, bilgiyi çarpıttı, toplumu ayrıştırdı, sürekli kriz hissi üretmeye çalıştı. Manşetlerle, sahte hesaplarla, dijital ağlarla, organize içeriklerle hakikati gölgelemek istedi. 15 Temmuz'a giden süreçte zihinleri bulandırdı. Darbe gecesinde ise yalan, panik ve kaosla milletin iradesini kırmaya çalıştı. Sonrasında da mağduriyet söylemi, maskelenmiş hesaplar ve sözde bağımsız yayınlarla aynı yöntemi sürdürdü. Çünkü FETÖ'nün yöntemi değişse de amacı değişmedi; Türkiye'yi zayıflatmak, toplumsal hafızayı bulandırmak, hakikati hedef almak. 15 Temmuz'da büyük bir destan yazıldı. FETÖ büyük bir darbe aldı. Bugün bu kara propaganda aygıtı yalanlarını sürdürmeye çalışsa da milletin güçlü iradesine, hakikatin sarsılmaz duvarına çarpmaya devam ediyor. Çünkü millet yenilmez, hakikat aşılmaz" denildi.

Kaynak: DHA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

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