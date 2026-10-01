DMM, MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti-Hizbullah buluşması iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye hükümeti yetkilileriyle Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"SURİYE VE HİZBULLAH" İDDİASINA TÜRKİYE'DEN YALANLAMA

Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin Türkiye’de bir araya geldiğine yönelik iddialar yalanlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), toplantının Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleştiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, uluslararası basında yer alan söz konusu paylaşımların kurgusal ve spekülatif nitelikte olduğu vurgulandı. DMM, kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bu tür haberlere ve iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

"MİT'İN EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELİNDİĞİ İDDİASI ASILSIZ"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye'de bir araya geldiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçekliği yansıtmamakta olup tamamen kurgusal ve spekülatif niteliktedir. Kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."