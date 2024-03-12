Çorum'un Dodurga ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Dodurga Belediyesi Düğün ve Kültür Salonu'ndaki etkinlikte, "İstiklal Marşını Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, etkinlikte "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Son Dakika › Güncel › Dodurga'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Programı Düzenlendi - Son Dakika
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un kabulünün 103. yıldönümü anıldı. Çocuklar, eğlenceli vakit geçirerek emniyet birimlerini tanıdı ve zihinsel, bedensel gelişimlerine destek oldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti. Şahin, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi vererek, kenevirli yapıların performansının diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu ve rekabet edilebilir yapı malzemeleri üretilebileceğini söyledi. Ayrıca kenevirli yapı malzemelerinin karbon salımını azalttığını ve daha az çevresel etkilerden etkilendiğini ifade etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçen bir kadına otomobil çarptı. Kadının yanındaki oğlu son anda kendini kenara atarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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