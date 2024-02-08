Doğa Koleji öğrencileri Vilnius\'ta sürdürülebilirlik eğitimine katıldı

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Doğa Koleji proje ortağı Socialiniai Paramos Projektai tarafından 31 Ocak – 3 Şubat 2024 tarihleri arasında Vilnius'ta düzenlenen "Being an Eco-Leader" başlıklı eğitimde, sürdürülebilir bir gelecek ve iklim değişikliği ile mücadele yöntemleri uluslararası boyutta ele alındı.

Şİrketten yapılan açıklamaya göre, AB Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ve Doğa Koleji Projeler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Climate Bridge Projesi'nin ikinci öğrenme hareketliliği için Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.

Sürdürülebilir bir gelecek ve iklim değişikliği ile mücadele yöntemleri konulu "Being an Eco-Leader" eğitimine Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, Doğa Koleji Bahçeşehir Kampüsü fizik öğretmeni Özkan Yılmaz ve Kıbrıs Girne Kampüsü coğrafya öğretmeni Laura Bethany Paterson katıldı.

Climate Bridge Projesi İklim Atölyeleri'ne katılarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda ürettikleri projeler ile TÜBİTAK ve TEKNOFEST Proje Yarışmalarına hazırlanan öğrenciler; Acarkent Kampüsü Nilda Arı ve İsmail Efe Doğan, Ataşehir 1 Kampüsünden Ecem Eraslan, Bahçeşehir Kampüsünden İlsu Yaman, Kıbrıs Girne Kampüsünden Emir Kalabalık ve Lavin Demirdöven ile İzmir Torbalı Kampüsünden Eslem Oral, Aziz Deniz Malkoç ve Nezir Altekin eğitimlerde yerini aldı.

Toplam üç gün süren ve "İklim Değişikliği ile Mücadelede Yenilikçi Yöntemler", "İş Birliğine Dayalı Problem Çözme Aktiviteleri", "Yerel Çöp ve Geri Dönüşüm Sahası Gezisi", "Sivil Eğitim Merkezi Gezisi", "Yerel Gıda Bankası ve Sürdürülebilir Uygulamalar Atölyeleri" programlarının gerçekleştirileceği "Being an Eco-Leader" eğitimine Doğa Kolejinin haricinde proje koordinatörü Sivitanideios Lisesi (Yunanistan) ve proje ortağı kuruluş, CeFAS (İtalya)'tan 4 öğretmen ve 12 öğrenci de katkı sundu.

Proje kapsamında atölye çalışmaları, iş üzeri ziyaretler ve kültürel gezilere katılan öğrencilerin hareketlilikleri sonunda AB Erasmus Plus Ka220-SCH Okul Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları Programı kapsamında proje eğitimi katılım sertifikası ve Europass hareketlilik belgesi almaya hak kazanacak.