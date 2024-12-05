Doğal Boyaların Antimikrobiyal Özelliği Keşfedildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) zerdeçal, kekik ve naneden elde edilen doğal boya ile boyanan kumaşların antimikrobiyal (bakterilerin gelişimini engelleyen madde) özellik taşıdığı ortaya konuldu.

TOGÜ Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmada, nane, zerdeçal ve kekik ekstraktından (özütü) doğal boya elde edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bir yıl süren çalışmada Doğal Boyalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Önal ile Prof. Dr. İsa Karaman, Doç. Dr. Oğuz Özbek ve yüksek lisans öğrencisi Sercan Gümüştekin yer aldı.

Çalışma sonucunda elde edilen boya ile boyanan kumaşların yüksek antimikrobiyal özellik gösterdiği belirlendi.

Çalışma ile ilgili makale, uluslararası Kuwait Journal of Science dergisinde yayımlandı.

Prof. Dr. Adem Önal, AA muhabirine, merkez olarak yaklaşık 30 yıldır sürdürülebilir kimya alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmaların toplum yararına olduğunu belirten Önal, "30 yıllık süreçte pek çok çalışmamız makale olarak dergilerde yayımlandı. Topluma katkı alanında sosyal projeler gerçekleştirdik." dedi.

Pamuklu ve yünlü kumaş ile ahşaptaki boyama özellikleri incelendi

Bu alanda çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Önal, bu kapsamda nane, zerdeçal ve kekik ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tıbbi aromatik bir bitki olan zerdeçalın boyama özelliklerini araştırdıklarını anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Pamuklu ve yünlü kumaş ile ahşap olmak üzere boyama özelliklerini inceledik. Oldukça iyi neticeler aldık. Bunun haricinde bunların antimikrobiyal özelliklerini de inceledik. Birtakım bakterilere karşı çok etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla üretilecek kumaşların sağlık merkezlerinde, hastanelerde, kliniklerde kullanılabileceğini makalemizle önerdik."

Önal, kekik ve nane ile ilgili yaptıkları çalışma ile de ışıkta solmayan renkler elde ettiklerini vurgulayarak, "Bunların mikrobiyal aktivitelerine baktığımızda, zerdeçala göre daha yüksek antimikrobiyal aktivite gösterdikleri anlaşıldı. Nane ve kekik bitkisi antimikrobiyal kumaş boyamada da çok rahat kullanılabilir." ifadesini kullandı.

Önal, nane, zerdeçal ve kekik özütünden numunesini geliştirdikleri boyanın seri üretimine önümüzdeki aylarda başlamayı planladıklarını kaydetti.