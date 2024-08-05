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Doğal klimalı Hebüllü Yaylası Tokatlıların sıcağa karşı sığınağı oldu

TOKAT - Tokat merkezde etkili olan Eyyamı buhar sıcakları nedeniyle bunalan vatandaşlar doğal klima etkisi görülen yaylalarda serinliyor.

Tokat merkezde etkili olan Eyyamı buhar sıcaklarından bunalan vatandaşlar, serinlemek için yaylaların yolunu tuttu. Tokat il merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi sınırları içinde yer alan Hebüllü Yaylası, yaz aylarında sıcaktan kaçanların adeta sığınağı haline geldi. Doğal klima özelliği taşıyan Hebüllü Yaylası, eyyamı buhar sıcaklarından bunalan vatandaşları serin ortamıyla rahatlatıyor. Aileleriyle birlikte yaylaya gelen vatandaşlar, burada piknik yaparak doğanın tadını çıkarıyor. Eyyamı buhar sıcaklarından kaçtıklarını ifade eden vatandaşlar, "Tokat merkezde hava sıcaklığı dayanılmaz hale geldi. Biz de ailecek serinlemek için Hebüllü Yaylası'na geldik. Burası adeta doğal bir klima gibi, serin havası ile bizlere rahat nefes aldırıyor. Göletin kenarında piknik yaparak güzel vakit geçiriyoruz" dedi.