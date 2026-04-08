Doğalgazda Kademeli Fiyat Uygulaması Başladı: Yüksek Tüketim Daha Yüksek Fatura

Elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli faturaya geçildi. Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapanların daha yüksek bedel ödemesi anlamına gelen bu yeni tarifeye, Kademeli Fiyat Uygulaması (KFU) adı verildi. Yeni tarife nisan faturasına yansıyacak.

Kademeli fiyat sistemi, yeni artışla birlikte 4 Nisan günü uygulanmaya başlandı. Elazığ’da ve bütün illerde Nisan faturalarında yeni fiyat yönteminin etkisi görülecek. BOTAŞ her il için limit belirledi. İllerin 12 aylık tüketim limitleri hesaplandı ve duyuruldu. Yaz ve kış ayları için ayrı ayrı limitler var. Bu limiti aşanlar yüksek fatura ödeyecek.

BOTAŞ açıklamasına göre, dağıtım şirketleri 4 Nisan 2026 günü için bir ilk okuma tarihi belirleyecek. İl bazında limitlere göre kademeli fiyat tarifesi uygulanacak. 2 fiyat kademesi belirlendi: Her bir abone için Kademe 1 ve Kademe 2 fiyatlaması uygulanacak. Yüksek kademeye geçiş için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) her bir il için belirlediği aylık ortalama tüketim bedeli limit olacak.

Yeni tarifeyle birlikte, yüzde 25 zam da yürürlüğe girdi. Bu oran bütün aboneler için geçerli ancak ikinci kademe tarifede yüzde 69,41 zamlı uygulanacak. BOTAŞ'ın bülteninde meskenler için yüzde 25 zamlı birinci tarife ile limitlerin aşılmasıyla uygulanacak zamlı tarife de açıklandı. Buna göre, meskenlerde kullanılan doğalgazın santimetreküp birim fiyatı yani Kademe-1 fiyatı 10 lira 625 kuruş oldu. Limit aşılması halinde uygulanacak zamlı tarife ise bunun yüzde 69,41 oranında daha yüksek seviyede, 18 TL olarak tespit edildi.

İller bazında aylara göre limitlerin belirtildiği ve BOTAŞ'ın yayınladığı tabloya göre her il için belirlenen aylık ortalama tüketim miktarlarının yüzde 75 fazlası olduğu belirtiliyor. Yani tablodaki tüketim miktarları o ilin normal aylık ortalama tüketim miktarının yüzde 75 aşılmış miktarını gösteriyor. Örneğin Elazığ’da ocak ayı için belirlenen ortalama tüketim 372,94 metreküp. Elazığ’ın ocak ayı limiti budur. Ancak bu limitler sabit değil mevsim koşullarına göre tüketim artar veya azalırsa bu limitler değişecektir.

Farklı bir ortalama hesaplanana kadar bu limit esas alınacaktır. Elazığ örneğinden gidilecek olursa, ocak ayında bu ortalamanın üstünde tüketim yapan abone, yüzde 75 ortalamayı aştığı için artık ikinci kademeden fiyatlandırılacak ve zaten devlet desteğinden de yararlanamayacaktır. Yüksek fatura ödemek istemeyenler bu ortalama rakamı geçmemeli. Bu ortalama rakamlar değişken, bölgenin ve ilin tüketim miktarı kış aylarının daha soğuk geçmesi gibi nedenlerle sürekli dalgalanıyor. Limit rakamlarının gaz şirketlerinin sitelerinden aylık takibi pratik çözüm olabilir. İGDAŞ nisan ayı için limiti 192,55 santimetreküp olarak açıkladı. Bu kullanım miktarının üstüne çıkan ikinci kademeden fiyatlandırılacak.