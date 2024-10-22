Doğan Gökkaya'nın İsmi Zabıta Noktasında Yaşatılacak

Güncel

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, geçen yıl hayatını kaybeden zabıta müdürü Doğan Gökkaya'nın adının zabıta noktasında yaşatılacağını söyledi.

Başkan Kasap, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden zabıta müdürü Doğan Gökkaya'ya Allah'tan rahmet diledi.

Gökkaya'nın isminin yaşatılması için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Kasap, "Zabıta müdürünün isminin şehrin merkezinde, hanlar önü meydanında bulunan zabıta noktasına Doğan Gökkaya Zabıta noktası adı verilerek yaşatacağız." dedi.

Gökkaya'nın ailesi de Başkan Kasap'a verdiği karardan dolayı teşekkür etti.