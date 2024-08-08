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Doğanın özel avcısı 'Vaşak' Tunceli'de görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğanın özel avcılarından olan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan vaşak, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karayoluna yakın bir bölgeye kadar inen ve kendisini görüntüleyen vatandaşa adeta poz veren vaşak, zaman zaman tedirgin hareketler sergiledikten sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.