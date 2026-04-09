Doğanlar Mobilya Grubu, Pay Geri Alım İşlemlerini Sürdürüyor

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 7 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında işlemlere devam ediyor. Şirket, 12 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,55-12,76 TL fiyat aralığından ortalama 12,72 TL üzerinden toplam 131.675 TL nominal değerli pay geri aldı.

Bu işlemle birlikte, yürürlükteki pay alım kararı kapsamında geri alınan payların toplam nominal değeri 4.382.980 TL'ye ulaştı. Şirketin daha önceki Yönetim Kurulu kararlarıyla geri aldığı paylarla birlikte, sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 13.222.723 TL'ye, sermayeye oranı ise %3,78'e yükseldi. Geri alım işleminin amacı, piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak olarak belirtildi.