Doğanlar Mobilya Grubu, Pay Geri Alım İşlemlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Doğanlar Mobilya Grubu, Pay Geri Alım İşlemlerini Sürdürüyor

09.04.2026 15:33
Doğanlar Mobilya Grubu, 12 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da 131.675 TL nominal değerli pay geri alarak, toplam geri alınan payların nominal değerini 4.382.980 TL'ye çıkardı.

Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 7 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında işlemlere devam ediyor. Şirket, 12 Ekim 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 12,55-12,76 TL fiyat aralığından ortalama 12,72 TL üzerinden toplam 131.675 TL nominal değerli pay geri aldı.

Bu işlemle birlikte, yürürlükteki pay alım kararı kapsamında geri alınan payların toplam nominal değeri 4.382.980 TL'ye ulaştı. Şirketin daha önceki Yönetim Kurulu kararlarıyla geri aldığı paylarla birlikte, sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 13.222.723 TL'ye, sermayeye oranı ise %3,78'e yükseldi. Geri alım işleminin amacı, piyasa koşulları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak olarak belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Doğanlar Mobilya Grubu, Pay Geri Alım İşlemlerini Sürdürüyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Doğanlar Mobilya Grubu, Pay Geri Alım İşlemlerini Sürdürüyor - Son Dakika
