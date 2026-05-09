Doğanşehir\'de Elma Bahçeleri Çiçek Açtı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiçek açan elmalar bahçeleri renklendirdi.

İlçede çiftçiler için önemli gelir kalemlerinden olan elma ağaçları, beyaz ve pembe çiçekler açarak, bahçelerde renkli görüntü oluşturdu.

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, bu yıl elma üretiminde beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "İlçemizde 10 bin dönümde elma üretimi yapan bin çiftçimiz var. Bu yıl iklim koşullarının elverişli gitmesiyle 20 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çeşitlilik bölgede starking, fuji, granny smith ve golden gibi dünya çapında bilinen türlerin yanı sıra, bölgeye özgü rengi ve aromasıyla fark yaratan Doğanşehir elması yetiştiriliyor." diye konuştu.

Doğanşehir elmasının sulu yapısı ve parlak görünümüyle piyasada yoğun talep gördüğünü aktaran Tanışık, "Elmamızın kalitesini koruması için hasat zamanı kritik bir öneme sahip. Genellikle ağustos sonu ile eylül başı arasında gerçekleşen hasat sürecini meyvenin rengi, aroması ve mevsim şartlarına göre titizlikle belirliyoruz." ifadelerini kullandı.