Doğanşehir'de Ev Yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Erkenek Mahallesi'ndeki S.D'ye ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.