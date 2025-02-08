Doğanşehir’de Karla Mücadele

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Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklıklar meydana geldi, ilçede bazı araçlar yol kenarında kara saplanarak mahsur kaldı.

Araç sahiplerinin yardım istemesi üzerine Doğanşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, özel çekme araçlarıyla müdahale ederek, ilçesinin farklı noktalarında mahsur kalan araçları güvenli bir şekilde kurtardı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ulaşımın aksamaması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, ekiplerin tüm mahalle yollarında tuzlama, küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.