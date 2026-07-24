Doğanşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Doğanşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Doğanşehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 44 AHE 178 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu kırsal Çığlım Mahallesi mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 YB 9013 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan M.K, H.K. ve G.K. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı 3 kişi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğanşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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