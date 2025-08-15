Doğanşehir Kaymakamı Sungur\'dan deprem konutlarına inceleme

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, kırsal mahallelerde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu.

Konutları inceleyip yetkililerden bilgi alan Sungur, daha sonra Örencik, Kapıdere ve Bıçakçı mahallelerinde düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Sungur, devletin her zaman halkının yanında olduğunu belirtti.

Sungur, şehit Nurettin Dalkılıç ve şehit Selahi Konak'ın aileleri ile Gazi Kahraman Şahin'i de ziyaret etti.