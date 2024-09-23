Doğaseverler Aigai Antik Kenti\'nde Tarih ve Doğayı Keşfetti

Güncel

(MANİSA)- Doğaseverler, Yunusemre Belediyesi öncülüğünde Aigai Antik Kenti'ni gezerek hem kent tarihi hakkında bilgi oldu sahibi hem de benzersiz doğa manzaralarının tadını çıkarma fırsatı buldu.

Yunusemre'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde doğaseverler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Aigai Antik Kenti'ni ziyaret etti. Geziye, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Görevlisi Baykal Başdemir de katılarak, antik kent hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ziyaret boyunca doğaseverler, hem kent tarihi hakkında bilgi sahibi hem de benzersiz doğa manzaralarının tadını çıkarma fırsatı buldu.