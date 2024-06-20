Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Uzandı Vadisi' - Son Dakika
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Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Uzandı Vadisi'

Niğde kent merkezine yaklaşık 7,5 kilometre mesafede yer alan Uzandı Vadisi, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Gebere Barajı'ndan başlayan ve Yesilburç Köyü'nde sona eren vadiye gelenler, vadinin sahip olduğu doğal güzelliklerle doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştiriyor. Vadide yılın belli dönemlerinde yoğunlaşan şelalede fotoğraf çektiren doğaseverler vadi boyunca devam eden akarsu kenarında yürüyüş yapıyor. Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Niğde Doğa Aşkı Buluşturuyor Kulübü üyeleri birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Niğde'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayan kulüp üyeleri, çevreye karşı duyarlılık çağrısı yaparak doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

20.06.2024 11:24
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Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Uzandı Vadisi'

NİĞDE - Niğde kent merkezine yaklaşık 7,5 kilometre mesafede yer alan Uzandı Vadisi, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Gebere Barajı'ndan başlayan ve Yesilburç Köyü'nde sona eren vadiye gelenler, vadinin sahip olduğu doğal güzelliklerle doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştiriyor. Vadide yılın belli dönemlerinde yoğunlaşan şelalede fotoğraf çektiren doğaseverler vadi boyunca devam eden akarsu kenarında yürüyüş yapıyor.

Zondi Vadisi olarak da bilinen vadiye 40 kişilik grupla gelen Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Niğde Doğa Aşkı Buluşturuyor Kulübü üyeleri birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. ADASK Kulübü üyeleri ile yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyleyen Niğde Doğa Aşkı Buluşturuyor Kulübü Başkanı Muazzez Toğrul yaptıkları faaliyetlerle Niğde'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağladıklarını da belirtti. Toğrul, "Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz ben Niğde'ye gelene kadar Niğde'de bu kadar bakir güzelliklerin olduğunun farkında değildim. Niğde'ye taşındıktan sonra daha çok sevdim. Bugün yürüdüğümüz rotada beklemediğim güzellikteydi. Tüm doğaseverleri bekleyen bir yer" dedi.

Aksaray Dağ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Avni Gökçe yaptığı açıklamada her bir köşesi cennet olan ülkemizin değerini bilmemiz gerektiğini söylediği açıklamasında çevreye karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Tabiatın uyandığı dönemde muhteşem bir yürüyüş yaptık diyen Alper Lütfü Göncü ise Niğde'nin doğa sporları anlamında çok büyük imkanlar sunduğunu belirtti.

40 kişilik ekiple yürüyüşe gelen ADASK üyesi İbrahim Durmuş vadiyi çok beğendiklerini söyledi. Durmuş, "Niğde doğa sporlarına çok uygun. Bu vadide ilk kez yürüdüm ve çok beğendim, herkese tavsiye ederim ama beni üzen şeylerden bir tanesi yerlerde çok fazla çöp gördük. Doğa bize büyük bir armağan. Sadece biz değil, bizden sonraki kuşakların da bu güzellikleri görmesi için doğayı korumalı ve sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Aksaray, Niğde, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğaseverlerin yeni gözdesi 'Uzandı Vadisi' - Son Dakika

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