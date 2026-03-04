Doğu Akdeniz'de Askeri Gerilim Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Akdeniz'de Askeri Gerilim Artıyor

04.03.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Fransa ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de askeri varlıklarını artırarak destek gönderiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarında hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, İngiltere, Fransa ve Yunanistan hem Doğu Akdeniz'e hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savaş uçağı, savaş gemileri ve anti insansız hava aracı (İHA) sistemleri sevk etme kararı aldı.

İngiltere, Kıbrıs'taki egemen üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon ile İHA'lara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısından önce Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerdeki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Rum Haber Ajansı (KİPE), Fransa'nın ayrıca GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine Rum tarafına destek vermek üzere anti İHA sistemleri ile 1 fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Haberde, Fransa'nın GKRY'ye destek amacı ile fırkateyn sayısını ilerleyen günlerde 2'ye çıkarabileceği kaydedildi.

Rumların tarihi müttefiği Yunanistan ise Doğu Akdeniz yerine doğrudan GKRY'ye 4 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyn gönderme kararı aldı.

Yunanistan'ın gönderdiği F16 savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırıldığı kaydedilen haberde, fırkateynlerin de Limasol ve Larnaka kentlerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, 2 Mart'ta Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) İHA düşmesi ve aynı gün bir saldırı girişiminin engellenmesinin ardından savaş gemisi ve askeri destek talebini Almanya ve İtalya'ya iletti.

KİPE'nin haberinde, Almanya ve İtalya'nın taleplere prensipte olumlu yanıt verdiği belirtilerek, bu iki ülkenin askeri yardım şeklinin ilerleyen günlerde belli olacağı duyuruldu.

Rum kaynaklar, Doğu Akdeniz'de artan İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin askeri varlıklarının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misillemelerinin ardından krizin Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e sıçrama ihtimaline karşı artırıldığını savunurken, GKRY'ye doğrudan gelen savaş uçaklarının, gemilerin ve diğer askeri platformların Güney Kıbrıs'ı koruma amacı taşıdığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Yunanistan, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de Askeri Gerilim Artıyor - Son Dakika

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:18:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Doğu Akdeniz'de Askeri Gerilim Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.