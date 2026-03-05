Doğu Anadolu'da 62 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta dün yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oldu. Kırsalda 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bitlis

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını ifade etti.

Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tarım arazilerinden geçerek doğal kıvrımlar oluşturan menderesler, dronla görüntülendi.