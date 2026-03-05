Doğu Anadolu'da 62 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Anadolu'da 62 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

05.03.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu kapalı, ekipler açma çalışmalarında.

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 62 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda kar ve tipi nedeniyle 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta dün yüksek kesimlerdeki köylerde kar etkili oldu. Kırsalda 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bitlis

Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kırsalda kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını ifade etti.

Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında yer alan Güzeldere Vadisi'ndeki mendereslerin çevresi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tarım arazilerinden geçerek doğal kıvrımlar oluşturan menderesler, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ulaşım, Bitlis, Güncel, Doğa, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 62 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:02:40. #7.13#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da 62 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.