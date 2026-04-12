Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Havalar Devam Ediyor
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Havalar Devam Ediyor

12.04.2026 10:14
Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili, yollar buzla kaplandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası, soğuk hava etkili oldu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Yağışla doğa yeniden beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Kar yağışıyla her taraf beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Erol Gök, kışın ağır geçtiğini belirterek, "Bu sene kış gerçekten uzun sürdü. Bu sabah kalktık gene her yer beyaza bürünmüş. Bakalım sonumuz ne olacak Allah hayra çevirsin." dedi.

Diğer yandan Kars-Erzurum yolu Mescitli mevkisinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Karla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Yollarda buzlanma oluştu.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:41:00.
Advertisement
